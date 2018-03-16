В Азербайджане полностью завершено финансирование трудовых пенсий за март

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при минтруда и социальной защиты населения Азербайджана полностью завершил финансирование трудовых пенсий за март, сообщил в пятницу Trend глава отдела по связям с общественностью министерства Эльман Бабаев.

Он отметил, что в связи с приближением праздника Новруз были приняты соответствующие меры для финансирования до праздников пенсий по всей стране.

В целом для финансирования пенсий за март было переведено 297 миллионов манатов.

Глава отдела напомнил, что по состоянию на 1 марта 2018 года в Азербайджане трудовые пенсии получают 1 318 434 человека.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана «Об индексации страховой части трудовых пенсий» от 9 февраля 2018 года, с начала нынешнего года пенсии были повышены в очередной раз.

Согласно распоряжению, с 1 января 2018 года трудовые пенсии были повышены в соответствии с ростом средней заработной платы за 2017 год, то есть на 5,7 процента.

Таким образом, среднемесячный размер трудовой пенсии вырос с 208,26 маната до 218,03 маната, в том числе среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту – с 233,68 маната до 244,36 маната.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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