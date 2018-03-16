В Азербайджане полностью завершено финансирование трудовых пенсий за март

16 марта 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при минтруда и социальной защиты населения Азербайджана полностью завершил финансирование трудовых пенсий за март, сообщил в пятницу Trend глава отдела по связям с общественностью министерства Эльман Бабаев.

Он отметил, что в связи с приближением праздника Новруз были приняты соответствующие меры для финансирования до праздников пенсий по всей стране.

В целом для финансирования пенсий за март было переведено 297 миллионов манатов.

Глава отдела напомнил, что по состоянию на 1 марта 2018 года в Азербайджане трудовые пенсии получают 1 318 434 человека.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана «Об индексации страховой части трудовых пенсий» от 9 февраля 2018 года, с начала нынешнего года пенсии были повышены в очередной раз.

Согласно распоряжению, с 1 января 2018 года трудовые пенсии были повышены в соответствии с ростом средней заработной платы за 2017 год, то есть на 5,7 процента.

Таким образом, среднемесячный размер трудовой пенсии вырос с 208,26 маната до 218,03 маната, в том числе среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту – с 233,68 маната до 244,36 маната.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане финансирование пенсий за март будет завершено до праздника Новруз
Общество 12 марта 18:11
На повышение пенсий и соцпособий в Азербайджане будет направлено 200 млн манатов - министр (ФОТО)
Бизнес 27 февраля 15:40
В Азербайджане предусматривается списание долгов в размере 155 млн манатов
Общество 20 февраля 20:03
Когда в Азербайджане начнется выплата февральских пенсий?
Общество 14 февраля 17:27
Салим Муслимов прокомментировал повышение пенсий у категории лиц, получающих надбавки
Бизнес 10 февраля 10:41
В Азербайджане увеличен размер минимальной пенсии - министр (ФОТО)
Бизнес 10 февраля 10:36
В Азербайджане началось финансирование пенсий за январь
Общество 16 января 17:26
В Туркменистане внесены изменения в закон о пенсионном страховании
Бизнес 28 декабря 2017 06:36
Пенсии за декабрь в Азербайджане будут выплачены до конца месяца - министр
Бизнес 20 декабря 2017 14:51
Азербайджан и Россия обсуждают проекты договоров о пенсионном обеспечении
Бизнес 18 ноября 2017 10:23
Салим Муслимов: Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены до праздника Рамазан
Бизнес 20 июня 2017 12:09
Госслужба инспекции труда Азербайджана не проводит проверки на предприятиях частного сектора - министерство
Бизнес 8 февраля 2017 20:07
Пенсии в Узбекистане будут выплачиваться только наличными - постановление президента
Центральная Азия 3 февраля 2017 08:50
В Казахстане вырастут пособия и пенсии
Казахстан 31 января 2017 14:49
В Азербайджане пенсии за январь будут перечислены в ближайшие дни - минтруда
Общество 12 января 2017 15:42
В Казахстане в 2017 году увеличатся пенсии
Казахстан 15 декабря 2016 11:13
В Азербайджане вырастут зарплаты и пенсии
Общество 28 ноября 2016 09:38
Пенсии за сентябрь в Азербайджане выплачены раньше графика
Общество 24 сентября 2016 18:20