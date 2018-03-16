На президентских выборах в Азербайджане охрану избиркомов будут обеспечивать более 12 тыс. полицейских

БАКУ /Trend/ - Во время президентских выборов в Азербайджане 11 апреля охрану окружных и участковых избирательных комиссий будут обеспечивать свыше 12 тысяч сотрудников полиции.

Об этом сказал начальник Главного управления общественной безопасности, генерал-майор полиции Огтай Керимов на расширенном заседании коллегии МВД, посвященной подготовке органов внутренних дел к охране общественного порядка в связи с президентскими выборами в Азербайджане и состоянию работ по обеспечению граждан удостоверениями личности.

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