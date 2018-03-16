Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях на бревне

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне.

По итогам квалификации в финал прошли представительницы Китая Хан Ло и Цзиачи Лю, турчанка Гексу Уджташ Шанлы, представительница Узбекистана Оксана Чусовитина, Анджела Магуайр из ЮАР, греческие гимнастки Иоанна Ксулоги и Эвелина Маджиа, а также украинская спортсменка Яна Федорова.

Азербайджанские гимнастки Юлия Иншина и Мария Смирнова заняли по итогам квалификации 10-е и 14-е места соответственно. Иншина квалифицировалась как вторая резервистка и может принять участие в финале в случае, если кто-то из первой восьмерки не выйдет на помост. Смирнова же потеряла надежду на участие в финале.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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