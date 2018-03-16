На президентских выборах в Азербайджане охрану избиркомов будут обеспечивать более 12 тыс. полицейских (версия 2)

16 марта 2018 16:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время президентских выборов в Азербайджане 11 апреля охрану окружных и участковых избирательных комиссий будут обеспечивать свыше 12 тысяч сотрудников полиции.

Об этом сказал начальник Главного управления общественной безопасности генерал-майор полиции Огтай Керимов на расширенном заседании коллегии МВД, посвященной подготовке органов внутренних дел к охране общественного порядка во время президентских выборов в Азербайджане и состоянию работы по обеспечению граждан удостоверениями личности.

Он отметил, что с целью проверки информации о правонарушениях, поступившей о ходе выборов, и принятия необходимых мер создана специальная рабочая группа из сотрудников соответствующих главных управлений и управлений министерства, а в Главном управлении полиции города Баку - специальная оперативная группа.

В центре внимания также такие вопросы, как обеспечение безопасности, защита прав избирателей, международных наблюдателей и других участвующих в этом процессе субъектов на этапе кампании по агитации и пропаганде, соблюдение сотрудниками полиции при общении с гражданами правил этического поведения.

Огтай Керимов добавил, что в связи с выборами все органы и части МВД будут нести службу в усиленном режиме и 12 тысяч сотрудников полиции, которые будут обеспечивать охрану окружных и участковых избирательных комиссий, оснащены всеми необходимыми специальными и другими средствами. Также увеличено число нарядов для патрулирования в общественных местах и на улицах.

Ситуация в местах проведения агиткампании и в день голосования вокруг избирательных участков будет непрерывно отслеживаться камерами наблюдения системы «Безопасный город», на все противоправные действия будет незамедлительная реакция и на место происшествия будут направлены находящиеся поблизости наряды.

Также было отмечено, что с момента поступления избирательных бюллетеней в окружные и участковые избирательные комиссии они будут находиться под круглосуточной охраной полиции.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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