Фасад павильона "Азербайджан" на ВДНХ ждет масштабная реставрация

16 марта 2018 17:35 (UTC+04:00)

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона №14 «Азербайджан» на ВДНХ в Москве, работы планируется завершить уже к лету, сообщает Региональной информационное агентство Московской области со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

«Департамент культурного наследия города Москвы одобрил проект реставрационных работ по фасаду павильона №14 "Азербайджан" по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 14», - говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, данный павильон 1939 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения.

Реставраторы воссоздадут утраченный декор здания: две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты облицовки мрамором стен и колонн.

Также предстоит отреставрировать и частично восстановить уникальные витражи шебеке – решетки из орехового дерева, подобные тем, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

«Павильон «Азербайджан» безусловно является одним из украшений ВДНХ и реставраторам предстоит серьезная работа по возвращению его фасадов к историческому облику. Все работы планируется завершить к лету текущего года», - сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Серж Саргсян - главный лавочник Армении
Армения 16:19
Младен Иванич: Босния и Герцеговина заинтересована в участии в ЮГК (Эксклюзив)
Энергетика 16:16
Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте
Политика 16:05
Лавров: РФ, Иран и Турция считают гуманитарные вопросы в САР приоритетными
Россия 15:40
На саммите РФ, Ирана и Турции согласуют подходы к урегулированию в Сирии
Россия 15:37
Бакинский форум - площадка для обмена опытом мирового уровня - президент Молдовы
Политика 14:09
Главы МИД России, Ирана и Турции могут встретиться в Анкаре
Турция 12:41
Российский посол рассказал, когда дипломаты покинут Великобританию
Россия 12:35
EgyptAir возобновит полеты между Каиром и Москвой
Россия 12:27
На оккупированных территориях Азербайджана погиб в ДТП армянский военнослужащий
Нагорно-карабахский конфликт 12:27
Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России
Турция 12:00
Лавров рассказал о решающей фазе политического урегулирования в Сирии
Россия 11:43
Лавров призвал ООН активнее помогать беженцам из Восточной Гуты
Россия 11:38
Лавров: Любое использование силы США против Сирии недопустимо
Россия 11:15
Азербайджан - сторонник мира и стабильности в регионе - МИД
Политика 11:08
Лавров объяснил, почему "желающие раздела Сирии" не хотят встреч в Астане
Россия 11:07
Восстанавливать объемы экспорта российского чая будут за счет азербайджанского рынка
Бизнес 10:09
Министерская встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане
Турция 09:56