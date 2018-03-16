Фасад павильона "Азербайджан" на ВДНХ ждет масштабная реставрация

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона №14 «Азербайджан» на ВДНХ в Москве, работы планируется завершить уже к лету, сообщает Региональной информационное агентство Московской области со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

«Департамент культурного наследия города Москвы одобрил проект реставрационных работ по фасаду павильона №14 "Азербайджан" по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 14», - говорится в сообщении.

Как напоминается в материале, данный павильон 1939 года постройки является объектом культурного наследия федерального значения.

Реставраторы воссоздадут утраченный декор здания: две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты облицовки мрамором стен и колонн.

Также предстоит отреставрировать и частично восстановить уникальные витражи шебеке – решетки из орехового дерева, подобные тем, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

«Павильон «Азербайджан» безусловно является одним из украшений ВДНХ и реставраторам предстоит серьезная работа по возвращению его фасадов к историческому облику. Все работы планируется завершить к лету текущего года», - сказал глава департамента Алексей Емельянов.

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