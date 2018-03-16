Азербайджан является одним из лучших в мире по организации спортивных соревнований - посол Греции

16 марта 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из лучших в мире в плане организации спортивных соревнований, сказал в пятницу Trend посол Греции в Баку Николаос Канеллос.

По его словам, Кубок мира по спортивной гимнастике, проходящий в Баку, организован очень профессионально.

“Сегодня я в очередной раз наблюдал спортивное соревнование в Азербайджане. Первый раз я присутствовал на матче футбольного клуба “Карабах”, а сегодня я смотрел соревнования по спортивной гимнастике, где среди прочих выступили греческие гимнасты. Я увидел профессионализм и дисциплину в организации соревнований. У Греции есть большой опыт в организации соревнований, и исходя из этого я могу сказать, что Азербайджан является одним из лучших в мире в плане организации спортивных соревнований”, - сказал Канеллос.

Коснувшись выступления греческих спортсменов, Канеллос отметил, что рад был понаблюдать за ними.

“Я не буду называть здесь имен, все наши спортсмены были великолепны. Они очень известны в мире. Я очень рад, что смог вырваться с конференции и понаблюдать за соревнованиями и, в частности, за выступлениями греческих гимнастов”, - сказал Канеллос.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день состоялись квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины боролись за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляли Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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