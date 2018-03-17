Азербайджан и ЮНИСЕФ обсуждили программу сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В пятницу между правительством Азербайджана и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) состоялись обсуждения среднесрочного обзора программы сотрудничества по стране на 2016-2020 годы.

Выступивший на мероприятии заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев отметил, что в программе сотрудничества по стране на 2016-2020 годы отражены проекты, осуществляемые совместно Правительством Азербайджана и Детским фондом ООН.

Заместитель премьер-министра сказал, что обеспечение прав детей в Азербайджане и решение их проблем являются одними из приоритетных направлений государственной политики, проводимой в нашей стране. Создание условий для качественного образования детей, оказание им квалифицированных медицинских услуг, окружение заботой, формирование их в здоровой нравственной и социальной среде как полноценных личностей и достойных граждан являются главными принципами государственной детской политики Азербайджана.

Эльчин Эфендиев отметил, что Фонд Гейдара Алиева реализует проекты важного значения для интеллектуального развития детей, формирования их как здоровых высококультурных личностей, и эта работа с каждым днем приобретает все более широкий размах. В центре внимания нашего общества всегда находятся такие важные вопросы, как сокращение случаев детской смертности, профилактика детских болезней, формирование детей в творческой среде, их занятия спортом. Крайне важным вопросом является и государственная забота о детях, нуждающихся в особой заботе, а также детях из малообеспеченных, многодетных семей, семей вынужденных переселенцев. Государственные программы, направленные на решение детских проблем, имеют большое значение с точки зрения формирования и реализации единой государственной детской политики. Результатом успешной внутренней и внешней политики является то, что на основании отчетов, представленных правительством Азербайджана в международные организации, проводимые в нашей стране реформы расцениваются на международном уровне как шаги, заслуживающие одобрения. Мы долгие годы плодотворно сотрудничаем с азербайджанским представительством Детского фонда ООН, в результате чего достигнут ряд важных успехов. Наша совместная деятельность будет продолжать развиваться и будут достигаться все новые и новые успехи. Проекты, осуществляемые нами с Детским фондом ООН, внесут существенный вклад в развитие детей, сыграют важную роль в обеспечении их интересов.

Руководитель азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Карвардин сказал, что Правительство Aзербайджана с большим удовольствием поддерживает все идеи, предлагаемые ЮНИСЕФ для развития, образования детей, их формирования в здоровых условиях. А это свидетельствует о значении, придаваемом государством детской политике.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, что забота о детях в нашей стране, их формирование в здоровой социально-нравственной среде как полноценных личностей занимает важное место в государственной политике. Правовая база по защите прав ребенка постоянно совершенствуется.

Хиджран Гусейнова рассказала о проектах в области развития детей, реализуемых по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Председатель Koмитета отметила, что создана информационная база для детей, электронизирована система усыновления. Подготавливаются важные документы по будущим направлениям в области защиты прав ребенка.

Председатель Koмитета отметила, что международные организации играют особую роль в осуществлении проектов по защите прав ребенка. В рамках сотрудничества реализован ряд актуальных проектов по защите прав ребенка. Сотрудничество с Детским фондом ООН и впредь будет придавать импульс осуществлению всех проектов по развитию детей в стране.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов сообщил, что за последние 10 лет в Азербайджане построены и сданы в эксплуатацию более трех тысяч новых зданий школ. Oн подчеркнул, что ни в одной стране мира не построено или капитально отремонтировано столько школ за столь короткий период. Проделана важная работа по улучшению материально-технической базы школ, расположенных в самых отдаленных селах, в прошлом году сданы в эксплуатацию 100 школ модульного типа. B этом году запланировано строительство еще 137 модульных школ.

Заместитель министра образования Эльсевер Агаев сказал, что здоровье детей постоянно находится в центре внимания. Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане за счет государственных средств проводится вакцинация против 11 инфекционных заболеваний. Именно благодаря этому в стране не наблюдается ряда управляемых инфекционных заболеваний.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ильгар Рагимов рассказал о проектах, осуществляемых совместно ЮНИСЕФ и министерством. Oн сказал, что успешное выполнение подготовленного совместно законопроекта «О социальной службе» позволит 4 тысячам 46 детям воспользоваться этой услугой.

Заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев отметил, что с этого года совместно с ЮНИСЕФ планируется реализация двух пилотных проектов, служащих развитию подростков и молодежи.

В ходе обсуждений были выслушаны отзывы и предложения по программе Детского фонда ООН, государственных структур, НПО.

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