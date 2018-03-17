В рамках Глобального Бакинского форума состоялись обсуждения на тему "Преимущества интернета и создаваемые им трудности"

БАКУ /Trend/ - В рамках шестого Глобального Бакинского форума состоялось мероприятие на тему "Преимущества интернета и создаваемые им трудности".

Сопредседатель Международного Центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин сказал, что все проводимые в рамках Форума обсуждения имеют особое значение и посвящены очень актуальным темам. Он отметил, что в ходе обсуждений звучат весьма полезные идеи, предложения. Одна из актуальных тем Форума - "Преимущества интернета и создаваемые им трудности".

Вице-президент компании Google Винтон Серф сказал, что тема действительно очень актуальна. Он рассказал об истории создания интернета, его распространении, положительных и отрицательных сторонах. Было подчеркнуто, что кибербезопасность, влияющая сегодня на все сферы жизни человека, - один из основных вопросов, входящих в повестку дня всего мира.

Винтон Серф также поделился мыслями о влиянии современных технологий, различных инноваций на общество, а также социальных сетях, криптовалютах, рассказал о деятельности компании Google, последних реформах, ответил на вопросы.

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