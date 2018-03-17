Дорожная полиция Азербайджана в праздники перейдет на усиленный режим работы

БАКУ /Trend/ - Дорожная полиция Азербайджана в праздничные дни перейдет на усиленный режим работы, говорится в субботу в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции МВД.

Сообщается, что, согласно указанию руководства МВД, весь личный состав органов внутренних дел, в том числе Государственной дорожной полиции, с 20 по 27 марта перейдет на усиленный режим работы.

В течение этого периода дорожная полиция для обеспечения безопасности участников движения, их свободного и непрерывного движения на улицах и дорогах усилит контроль, помимо городских и межрегиональных дорог, на дорогах местного значения.

Как показывают анализы, большинство ДТП в преддверии праздника и праздничные дни связано с управлением транспортным средством в состоянии усталости и отсутствия сна, а также без учета сезонных погодных условий.

Для предотвращения таких аварий, а также чтобы каждый участник движения мог доехать до своего дома без происшествий, Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников движения быть внимательными на улицах и дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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