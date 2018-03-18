Праздник Новруз отметили на Бакинской пассажирской станции

БАКУ /Trend/ - Услугами железных дорог граждане чаще всего пользуются именно в праздничные дни. По этой причине в дни праздника Новруз с 20 по 27 марта 2018 года в структурах ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет организован бесперебойный режим работы.

19 марта на Бакинском вокзале не только для пассажиров, но и для детей, лишенных родительской опеки, больных лейкемией и талассемией, детей с синдромом Дауна, которые были специально приглашены на вокзал, было организовано праздничное торжество.

В организации торжества активное участие приняли коллективы клинико-лабораторного центра Referans и сети ресторанов KFC.

Участники мероприятия представили интересные сценки, музыкальные композиции, пассажиры и приглашенные дети получили массу позитивных эмоций.

Затем праздничное мероприятие продолжилось у касс и в зале ожидания Бакинского вокзала.

Напомним, в 2009 году усилиями в том числе и первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой праздник Новруз был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня «Культура мира» консенсусом была принята резолюция, озаглавленная «Международный день Новруз». Таким образом, 21 марта объявлен ООН Международным днем Новруз. Вслед за ООН в свой календарь праздник Новруз включила и другая авторитетная организация – ОБСЕ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.