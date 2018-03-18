Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

18 марта 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать в переменная облачность, временами пасмурно, местами дождь, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.
В некторых местах ожидается туман, южный ветер днем временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью 4-7, днем 10-15градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от 0 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем 16-21 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Местами будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 10-15 градуса тепла.
В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Утром местами будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 2-7, днем 15-20градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в основном без осадков. В некоторых местах будет туман. Днем будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 6 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-2, днем 12-17 градуса тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Ночью и днем в некоторых местах возможен туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. В горах утром туман. В горной местности будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 5-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем 4-17 градусов тепла.

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Azernews Newspaper
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