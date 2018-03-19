Студенты UNEC преподнесли жителям Джоджуг Марджанлы необычные подарки на Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - UNEC и в этом году продолжает проект “Kitab at!", которую традиционно осуществляет в каждый праздник Новруз, сообщает в понедельник вуз.

В рамках проекта “Kitab at!”, осуществляемого с целью развития в стране культуры чтения, в то же время вынесения на повестку дня привычку чтения книги в праздник Новруз, опирающийся на глубокие традиции, книги, собранные студентами UNEC, раздаются в семьи в качестве праздничного подарка. Проекту, осуществляемому при организационной поддержке UNEC, Общественного объединения «Поддержка студентов-экономистов», дан старт в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Студенты UNEC, посетив памятник, воздвигнутый в честь шехидов апрельских боев, с уважением почтили память тех, кто отдал жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Затем делегация UNEC присоединилась к празднеству Новруз, отмечаемому в средней школе села Джоджуг Марджанлы. Выступивший на праздничном торжестве, отмечаемом в школе впервые спустя 24 года, помощник ректора UNEC Рамиль Джаббаров передал поздравления ректора, профессора Адалята Мурадова преподавателям и учащимся. Затем учащимся и библиотеке школы были подарены книги. Директор школы Замин Газиев выразил коллективу UNEC благодарность за оказанное внимание, высоко оценил проект “Kitab at!”, который носит в себе передовые идеи.

Студенты UNEC раздали жителям села Джоджуг Марджанлы 100 книг - детскую литературу, стихи и романы.

Проект будет продолжаться в праздничные дни. Студенты в качестве подарка преподнесут жителям Баку, Сумгаыита и Шамкира пять тысяч книг художественной литературы.

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