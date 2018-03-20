Регистрацию для участия в «Бакинском марафоне – 2018» прошли более 4 тысяч человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась пресс-конференция Организационного комитета «Бакинский марафон – 2018».

На пресс-конференции была предоставлена информация о процессе регистрации для участия в «Бакинском марафоне – 2018», который будет организован 13 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, тренингах, подготовке к соревнованиям, маршруте и новшествах.

Вначале был показан официальный видеоролик «Бакинского марафона – 2018».

Подчеркнув, что Азербайджан известен в мире как спортивная страна, заведующий отделом организации мероприятий Фонда Гейдара Алиева Абузар Кязымов отметил, что Фонд вносит вклад в обеспечение массовости спорта в нашей стране. Как в стране, так и за ее пределами при поддержке Фонда был проведен ряд организованных им спортивных мероприятий. Построенные в последние годы с этой целью социальные, культурные и спортивные объекты играют важную роль в эффективной организации досуга молодежи.

Было отмечено, что полумарафон, проводимый по инициативе Фонда третий год подряд, проходит под лозунгом «Победи ветер». Цель Бакинского марафона заключается в оказании поддержки развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, объединении людей вокруг благородных идей. Исполнителем проекта, организованного при поддержке Управления Приморского бульвара, Бакинского олимпийского стадиона, является компания Sport Marketing Group (SMG).

Полумарафон, который состоится 13 мая, стартует с Площади государственного флага и охватит расстояние в 21 километр до Бакинского олимпийского стадиона. Фан-зона соревнований будет организована на Бакинском олимпийском стадионе. Здесь планируются специальные программы для участников, а также детей, проведение соревнований.

Директор компании Sport Marketing Group Аяз Ахмедов сообщил, что до 19 марта регистрацию для участия в соревнованиях прошли более 4 тысяч человек. Процесс регистрации, начавшийся 7 марта, продлится до 5 мая. В марафоне может принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет – граждане Азербайджана и других стран.

Было отмечено, что пункты регистрации действуют в столичных торговых центрах «28 Mall», «Гянджлик Mall», «Порт Баку Mall». Пункты работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Желающие пройти онлайн-регистрацию могут обратиться к сайту «Бакинский марафон – 2018» (www.baku.marathon.az).

Сумма взноса, установленная для физических лиц, желающих участвовать в соревнованиях, составляет 20 манатов. Участвующие в корпоративном порядке (минимум 5 участников от каждой компании) должны заплатить 100 манатов за каждого участника. Средства, связанные с участием в полумарафоне студентов, будут внесены Фондом Гейдара Алиева.

На марафон приглашены также почетные участники, в их число войдут известные общественно-политические деятели, деятели искусства и спортсмены.

Регистрация началась раньше обычного, поэтому, как ожидается, в нынешнем марафоне будет больше участников.

Организационный комитет «Бакинского марафона – 2018» дважды в неделю проводят для участников забега бесплатные тренинги. По субботам проводятся закрытые тренинги (в магазине спортивных товаров Go Sport, расположенном в «Гянджлик Mall»), а по воскресеньям – тренинги под открытым небом (в Приморском национальном бульваре и перед Центром Гейдара Алиева). На тренировках участники марафона разминаются, изучают элементы, необходимые для подготовки к бегу на спринтерские и стайерские дистанции. В тренировках могут принять участие те, кто прошел регистрацию для участия в полумарафоне.

Церемония награждения победителей соревнований «Бакинский марафон – 2018» будет проводиться в двух категориях – за первые 3 места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет 3 тысячи, за второе место – 2 тысячи, а за третье место – 1000 манатов. Кроме того, победителям будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин спонсорами «Бакинского марафона – 2018» будут вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Партнерами и спонсорами «Бакинского марафона – 2018» являются Министерство образования, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, SOCAR, Общественное объединение IDEA, Общественное объединение «Региональное развитие», Azər Türk Bank, компании Türk Hava Yolları, GreenCar, Coca Cola, Huawei, Alfa Romeo, магазин спортивных товаров GoSport. Эксклюзивный партнер проекта - компания Azercell Telekom.

Заведующая департаментом ООО Azercell Telekom Нигяр Шихлинская в своем выступлении отметила, что представляемой ею компании приятно быть партнером марафона, который служит пропаганде спорта, здоровья, дружбы и единства.

Затем учредитель Бакинского марафонского клуба Фирдовси Керимов, 24 раза принимавший участие в международных марафонах, поделился впечатлениями о соревнованиях. Информируя о представляемом им клубе, он сказал, что его цель заключается в пропаганде в Азербайджане профессиональных, непрофессиональных соревнований по бегу на длинные дистанции, здорового образа жизни, обеспечении массовости бега. С этой целью клуб организует различные тренинги и семинары. Марафонцы, которых с каждом годом становится больше, достойно представляют нашу страну на проходящих за рубежом крупных соревнованиях.

Напомним, что в полумарафонах, организованных в Баку в 2016 и 2017 годах, регистрацию прошли более 20 тысяч участников. К соревнованиям, в которых принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, наряду с гражданами Азербайджана, присоединились также проживающие и работающие в нашей стране иностранцы – представители посольств Испании, Франции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Саудовской Аравии, Ирана, Индии, Чехии, Мексики и других стран в Азербайджане, компании ВР- Азербайджан, организации Совместной помощи Великобритании Азербайджану (UAFA).

В полумарафонах также принимали участие туристы из США, Австрии, Германии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Испании, Франции, России, Польши, Ирана, Украины, Грузии, Кении и других стран. Проект с большим интересом был встречен жителями регионов, поэтому 17 сентября 2017 года полумарафон был организован и в Гяндже.

Отметим, что средства от «Бакинского марафона – 2018» будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

Подробная информация о новшествах, связанных с «Бакинским марафоном – 2018», тренировках, которые будут проведены накануне соревнований, представлена на официальной странице проекта в Facebook – www.facebook.com/bakumarathon и www.baku.marathon.az.

На сегодняшний день лучший результат в проведенном в Баку полумарафоне показал гражданин Турции Вейси Аслан. В 2017 году он пришел к финишу за час и семь минут. А победитель «Бакинского марафона – 2016» преодолел дистанцию за час и семнадцать минут.

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