Нет сомнений, что благодаря поддержке народа Президент Ильхам Алиев продолжит свою деятельность в следующие семь лет - Рамиль Гасымов

БАКУ /Trend/ - Нет сомнений, что благодаря поддержке народа Президент Ильхам Алиев продолжит свою деятельность в следующие семь лет.

Об этом сказал Trend директор канала Mədəniyyət Азербайджанского телевидения Рамиль Гасымов.

Гасымов сказал, что в независимом Азербайджане в результате заботы и внимания государства происходит большое развитие во всех сферах общественной жизни, в том числе в сферах культуры и искусства.

«Наша культура и искусство пропагандируется в различных странах мира, и отрадно, что в этой работе наибольшая нагрузка приходится на азербайджанскую молодежь. И сегодня успешно продолжается молодежная политика, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Установленные руководством страны персональные награды, возможности, предоставленные для обучения за границей, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева широкомасштабные проекты для молодежи еще больше повышают ответственность ее представителей», - сказал Гасымов.

По его словам, налицо результаты культурных проектов, успешно реализуемых государством как на международном, так и на местном уровне.

"Если учесть масштаб и разнообразие целевой аудитории, можно установить несколько направлений. Одним из таких направлений, безусловно, являются авторитетные международные мероприятия, способствующие пропаганде азербайджанских реалий, повышению международного имиджа страны. Сюда можно отнести мероприятия, проводимые в гуманитарной, культурной и других сферах", - сказал директор канала.

Гасымов отметил, что такие мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль, традиционно проводимый в Габале, Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" в Шеки, Международный конкурс мугама, проведение Eurovision-2012 в Баку, создали условия для пропаганды культуры, и подчеркнул, что канал Mədəniyyət сыграл особую роль в прямой трансляции данных событий во всем мире и Азербайджане.

Гасымов сказал, что другим направлением молодежной политики является выявление и воспитание особо талантливой в сфере культуры и искусства молодежи, забота о ней и поддержка со стороны государства.

"Главным преимуществом этой политики являются сильные духовные принципы, такие как воспитание молодежи с современным образом мыслей, готовой к новшествам, новаторской и прогрессивной молодежи. Законы "Об учреждении специальных стипендий для молодых талантов", "О государственной заботе о молодых талантах в Азербайджане", , "О государственной молодежной политике", "Госпрограмма, направленная на решение социальных, экономических и других проблем, развитие способностей одаренных подростков и талантливых молодыйх людей" и ряд других нормативно-правовых актов сыграли важную роль в формировании законодательной базы в этой сфере. Несомненно, что мое становление как молодого исполнителя произошло в рамках реализации этой политики и логическим результатом этого стало награждение меня почетным званием "Народный артист", - сказал Гасымов.

По его словам, коллектив канала посредством программ и передач приложит все усилия, чтобы внести вклад в освещение событий культуры и искусства, выявление и пропаганду талантливой молодежи, доведение до мирового сообщества азербайджанских реалий.

Как сказал Гасымов, все перечисленные факты - результаты реализуемой политики, и руководство страны, государство планомерно осуществляют данные шаги.

"С большой уверенностью могу сказать, что деятели культуры и искусства, музыканты, продолжая служить народу, смогут реализовать новые проекты и прославить нашу страну", - сказал Гасымов.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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