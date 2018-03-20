Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью в матче восьмого тура турнира претендентов

БАКУ /Trend/ - Состоялся влсьмой тур турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с россиянином Сергеем Карякиным. Игра завершилась ничьей.

Мамедъяров с 5 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы. Лидирует представитель США Фабиано Каруана с 5,5 очка, на третьем месте - россиянин Александр Грищук с 4,5.

Турнир проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

В случае, если все эти показатели будут равны, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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