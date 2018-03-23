На некоторых улицах Баку будет частично или полностью ограничено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с подготовкой к гонкам Формулы 1 на отдельных улицах будет частично или полностью ограничено движение транспорта, говорится в пятницу в сообщении Операционной компании Baku City Circuit.

Baku City Circuit доводит до сведения жителей города, что в связи с подготовкой к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в апреле, 23-25 марта на некоторых участках трека будут осуществляться работы по ремонту асфальтного покрытия.

Работы начнутся 23 марта в 6:00

Операционная компания приносит извинения жителям за временные трудности, возникшие в связи с подготовкой к гонкам, и заранее благодарит жителей за понимание и поддержку в организации гонок на высоком уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.