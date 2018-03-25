В Азербайджане проведена кампания «Час Земли 2018»

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Баку в рамках международной кампании «Час Земли 2018» состоялось массовое мероприятие против климатических изменений.

Мероприятие было организовано совместно Общественным объединением IDEA, являющимся официальным координатором кампании по Азербайджану, Общественным объединением молодежного движения «Джаван» и Всемирным фондом дикой природы (WWF Азербайджан).

Собравшись в Приморском национальном парке, участники акции наблюдали за процессом отключения на час фасадного освещения больших зданий, расположенных в центральной части города. Молодежь, символически нажав на «красную кнопку», дала старт совместной акции. Затем она приняла участие в освещении с помощью свечей надписи «60+», являющейся символом кампании обратного отсчета, и велосипедном пробеге.

Во время акции «Час Земли 2018», в которой приняли участие около 400 молодых людей, большой интерес вызвали развлекательные флешмобы, выступления известных танцевальных групп, соответствующие концепции «Час Земли», конкурсы с призами, непрерывная музыка на протяжении мероприятия и другие сюрпризы.

«Час Земли», как самое крупное движение в мире, посвященное окружающей среде, мобилизует миллионы людей на то, чтобы остановить климатические изменения. Кампания «Час Земли», начавшаяся в 2007 году в австралийском городе Сидней просто как акция массового отключения освещения, была отмечена в 2017 году 187-ю странами. Кампания привела к ряду конкретных результатов, связанных с окружающей средой, в том числе повышению глобального просвещения в социальных сетях и активному участию людей в защите окружающей среды. В широкомасштабной акции, организованной в нашей стране в рамках кампании «Час Земли», 10-летие которой было отмечено в прошлом году Общественным объединением IDEA, приняли участие более 300 молодых людей.

Общественное объединение IDEA, выступающее в качестве официального координатора международной кампании «Час Земли 2018» по Азербайджану, за присоединение к кампании "Час Земли», проводимой в этом году в нашей стране, выражает признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева, Министерству культуры и туризма, Исполнительной власти города Баку, Дому правительства, отелям «Hilton Baku», «JW Marriott Absheron», «Bulvar», «Intourist», торговому центру «Park Bulvar», Управлению государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Управлению приморского бульвара, Бакинскому олимпийскому стадиону, «Baku Crystall Hall», Национальной гимнастической арене, центрам «ASAN xidmət» по всем регионам, Университету ADA и комплексу «Пламенные башни».

Учитывая серьезность угрозы климатических изменений, важность борьбы с ней для человечества, Общественное объединение IDEA призывает каждого внести вклад в решение этой проблемы, экономить электроэнергию и не допускать расточительства.

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