Завтра в Баку будет ветрено, до 17 градусов тепла

26 марта 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

В отдельных местах слабый туман. Северный ветер днем сменится порывистым юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 13-18 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.

Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 5-10, днем 18-23, в горах ночью 1-6, днем 13-18 градусов тепла.

Завтра днем и в среду местами ожидается усиление западного ветра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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