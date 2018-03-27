В зоне оползня вблизи бакинской телебашни проведут буровые работы

27 марта 2018 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в начале апреля приступит к буровым работам для более точных исследований в зоне оползня на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, в настоящее время на оползневом участке на Баиловском склоне идут подготовительные работы для проведения более точных исследований.

Гасанов сказал, что исследования будут проводиться несколько месяцев и в результате будут получены данные о причине и динамике оползневого процесса.

«До сих пор проводились наблюдения с помощью установленных маяков и реперов. Реперы фиксируют незначительные изменения – проседания, оползни, передают точную информацию о происходящих на территории процессах. Но они не сообщают о причинах и масштабах процесса. Поэтому после проведения буровых работ будут осуществлены геологические исследования. Будут изучены формы залегания горных пород в глубоких слоях земли. В результате можно будет установить причину этого процесса», - сказал Гасанов.

Он отметил, что в настоящее время в зоне вблизи телебашни не наблюдается активность в оползневом процессе.

«Вблизи телебашни оползневый процесс временно приостановился. Но возможно, что глубоко под землей процесс продолжается», - отметил начальник экспедиции.

По его словам, еще рано говорить о завершении оползневого процесса.

Отметим, что 24 января в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и размещены на убежищах. Спустя несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Жителям разрушенных в результате оползня домов в Баку будет выплачена единовременная компенсация
Общество 13 марта 16:02
Минэкологии о ситуации с оползневой активностью на ряде территорий Баку
Общество 12 марта 13:32
В оползневой зоне на Баиловском склоне в Баку установлены реперы
Общество 9 марта 15:38
Профилактические мероприятия снизят активность оползневого процесса - АН Азербайджана
Общество 2 марта 18:13
В Азербайджане осадки активизировали оползни
Общество 28 февраля 20:55
О ситуации в зоне оползня вблизи бакинской телебашни
Общество 27 февраля 15:40
В Индонезии жертвами оползней и наводнений стали 16 человек
Другие страны 24 февраля 19:39
Для наблюдения за оползнем вблизи бакинской телебашни будут использоваться новые устройства
Общество 23 февраля 19:08
Владельцы аварийных домов в зоне оползня в Баку получили пластиковые карты
Общество 23 февраля 18:08
Возбуждено уголовное дело в связи с оползнем в Баку
Общество 21 февраля 17:02
Владельцам аварийных домов в зоне оползня в Баку выплачены средства на аренду жилья
Общество 21 февраля 15:50
"Kapital Bank" прокомментировал вопрос выплаты средств на аренду жильцам аварийных домов на Баилово
Общество 20 февраля 17:09
Активизировались оползни в двух поселках Абшеронского района Азербайджана
Общество 20 февраля 15:47
Утяжеление почвы увеличивает опасность оползня вблизи бакинской телебашни - министерство
Общество 19 февраля 15:21
Глава ИВ Сабаильского района Баку проводит встречи с жителями домов, находящихся в зоне оползня
Общество 19 февраля 13:38
Жители домов в оползневой зоне в Баку получат деньги на аренду квартир
Общество 16 февраля 15:37
В оползневой зоне Баку созданы специальные посты
Общество 12 февраля 19:15
На Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни появились новые большие трещины
Общество 12 февраля 15:41