В зоне оползня вблизи бакинской телебашни проведут буровые работы

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в начале апреля приступит к буровым работам для более точных исследований в зоне оползня на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, в настоящее время на оползневом участке на Баиловском склоне идут подготовительные работы для проведения более точных исследований.

Гасанов сказал, что исследования будут проводиться несколько месяцев и в результате будут получены данные о причине и динамике оползневого процесса.

«До сих пор проводились наблюдения с помощью установленных маяков и реперов. Реперы фиксируют незначительные изменения – проседания, оползни, передают точную информацию о происходящих на территории процессах. Но они не сообщают о причинах и масштабах процесса. Поэтому после проведения буровых работ будут осуществлены геологические исследования. Будут изучены формы залегания горных пород в глубоких слоях земли. В результате можно будет установить причину этого процесса», - сказал Гасанов.

Он отметил, что в настоящее время в зоне вблизи телебашни не наблюдается активность в оползневом процессе.

«Вблизи телебашни оползневый процесс временно приостановился. Но возможно, что глубоко под землей процесс продолжается», - отметил начальник экспедиции.

По его словам, еще рано говорить о завершении оползневого процесса.

Отметим, что 24 января в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и размещены на убежищах. Спустя несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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