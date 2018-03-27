В Азербайджане около 60 тыс. больных эпилепсией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 60 тысяч больных эпилепсией, которая является самым распространенным неврологическим заболеванием в мире, говорится во вторник в сообщении министерства здравоохранения.

Ежегодно в мире у 2,5 миллиона человек диагностируется эпилепсия.

Эпилепсия, являющаяся хроническим заболеванием мозга, проявляется в виде кратковременных судорог во всем теле или какой-либо его части. В различных странах на каждые 100 тысяч человек приходится 20-53 случая заболевания, в развивающихся странах - 100-190 случаев эпилепсии. В настоящее время в мире более 50 миллионов больных эпилепсией.

«Гражданам страны, больным эпилепсией, предоставляется медицинская помощь на высоком уровне. Пациентам за счет государства предоставляется медицинская помощь, и они обеспечиваются противоэпилептическими препаратамипервого поколения, предоставляются пособия по инвалидности. Организуются консультации врачей-эпилептологов для установления диагноза и дифференцированного лечения. Для своевременного устранения возможных осложнений у беременных женщин, больных эпилепсией, они находятся под контролем эпилептологов и гинекологов», - говорится в сообщении минздрава.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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