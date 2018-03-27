В Азербайджане повышены зарплаты работников образования qqı

27 марта 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в решение "Об утверждении схемы и суммы должностных окладов работающих в государственных общеобразовательных учреждениях учителей, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, директоров и заместителей директоров, суммы надбавок к должностным окладам".

Согласно этим изменениям, ежемесячный должностной оклад директоров общеобразовательных учреждений, где проводится диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, устанавливается в размере 535 манатов, ежемесячный должностной оклад заместителей директора - 482 маната.

Ранее ежемесячный должностной оклад директоров составлял 486 манатов, их заместителей - 435 манатов.

Согласно изменениям в решение Кабинета министров "Об утверждении схемы и суммы должностных окладов работников профессионально-технических учебных заведений, где проведено диагностическое оценивание их знаний и навыков", ежемесячный должностной оклад директоров профессионально-технических учебных заведений установлен в размере 550 манатов (ранее 500 манатов), заместителей директора, главных бухгалтеров - в размере 495 манатов (ранее 450 манатов), заведующих учебных частью - 440 манатов (ранее 400 манатов).

Изменения вступают в силу с 1 марта 2018 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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