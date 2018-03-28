Шахрияр Мамедъяров вошел в тройку лидеров турнира претендентов

БАКУ /Trend/ - Завершился проходивший в Берлине турнир претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем России Владимиром Крамником.

Мамедъяров с 8 очками занял вторую строчку турнирной таблицы. Победителем турнира стал представитель США Фабиано Каруана с 9 очками, на третьем месте – Сергей Карякин, набравший 8 очков.

Турнир проходил в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд турнира составляет €420 тысяч.

В Берлине участники сыграли в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна- Бергера (равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью).

Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.