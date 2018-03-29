С завтрашнего дня в Баку похолодает

29 марта 2018 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ухудшится, местами ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных территориях ожидается снег, местами сильный, град. В отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 5-10, днем 13-18, в горах ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла.

С пятницы по вторую половину субботы на Абшеронском полуострове погодные условия будут колебаться, на фоне заметного повышения атмосферного давления будет дуть сильный северный ветер, и ожидается снижение температуры на 5-10 градусов, что будет очень неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завтра в Баку ветрено, до 19 градусов тепла
Общество 28 марта 15:25
Завтра в Баку солнечно, до 18 градусов тепла
Общество 27 марта 15:12
Завтра в Баку будет ветрено, до 17 градусов тепла
Общество 26 марта 18:02
В воскресенье в Баку будет до 11 градусов тепла
Общество 24 марта 14:06
Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла
Общество 23 марта 12:56
Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода
Общество 22 марта 16:50
Завтра в Баку до 17 градусов тепла
Общество 20 марта 16:16
В праздничные дни в Азербайджане будет до 17 градусов тепла
Общество 19 марта 17:45
В воскресенье в Баку будет до 16 градусов тепла
Общество 17 марта 13:25
Завтра в Баку возможны осадки
Общество 16 марта 15:33
Завтра в Баку будет ветрено, вечером морось
Общество 15 марта 17:56
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 14 марта 14:49
Завтра в Баку местами ожидается мокрый снег
Общество 13 марта 14:24
Завтра в Баку местами ожидается моросящий дождь
Общество 12 марта 14:24
Завтра в Баку будет пасмурно, до 12 градусов тепла
Общество 10 марта 16:03
Завтра в Баку будет облачно, временами дождь
Общество 9 марта 15:46
С сегодняшнего дня температура воздуха в Азербайджане снизится на 5-7 градусов
Общество 9 марта 12:49
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 8 марта 17:15