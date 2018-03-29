С завтрашнего дня в Баку похолодает

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ухудшится, местами ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 751 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных территориях ожидается снег, местами сильный, град. В отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Ночью 5-10, днем 13-18, в горах ночью 2-6, днем 6-10 градусов тепла.

С пятницы по вторую половину субботы на Абшеронском полуострове погодные условия будут колебаться, на фоне заметного повышения атмосферного давления будет дуть сильный северный ветер, и ожидается снижение температуры на 5-10 градусов, что будет очень неблагоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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