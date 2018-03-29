В БГУ почтили память жертв геноцида 31 марта

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, в Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие, сообщает вуз в четверг.

Вначале память жертв геноцида 31 марта была почтена минутой молчания. Открывая мероприятие, ректор, академик Абель Магеррамов сказал, что армяне, создавшие свое государство на азербайджанских землях, на всех этапах истории осуществляли против нашего народа кровавые бесчеловечные акты. Озверевшие армяно-большевистские формирования в мартовские дни 1918 года поджигали дома, заживо сжигали людей, разрушали школы, больницы, мечети и памятники, большую часть Баку превратили в развалины. Геноцид с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана. Академик Абель Магеррамов подчеркнул, что события 1918 года долгие годы не получали должной политической оценки, она была дана в указе «О геноциде азербайджанцев» общенационального лидера Гейдара Алиева, и эта политическая линия успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем на мероприятии с тематическим докладом выступил депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы.

От имени студентов выступила Вафа Мирзазаде, на мероприятии показан документальный фильм, подготовленный учебной телерадиостудией факультета журналистики.

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