В Азербайджане 1 апреля пройдет первый пробный экзамен для абитуриентов

30 марта 2018 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 1 апреля в 18 городах и районах страны проведет первый пробный экзамен для желающих поступить в вузы по I-IV группам специальностей, говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу.

Экзамены пройдут в 49 зданиях в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Габалае, Барде, Агджабеди, Гекчае, Кюрдамире, Имишли, Ширване, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Запись на участие в экзамене велась по интернету, и регистрацию прошли 23579 абитуриентов.

Пробный экзамен во всех зданиях начнется в 11:00.

Допуск в здания, где будет проходить экзамен, разрешен при наличии у абитуриента оригинала удостоверения личности и листа пропуска на экзамен. Если абитуриенты придут на экзамен только с одним из указанных документов, копией удостоверения личности или удостоверением личности другого лица, они не будут допущены на экзамен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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