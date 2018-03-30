Исследовательские работы ученых UNEC в глобальных научных базах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исследовательские работы ученых UNEC включены в крупнейшие в мире библиографические и реферативные базы данных Scopus и Web of Science, сообщает вуз в пятницу.

Исследовательская работа «Анализ социально-экономического развития посредством интуитивно-лингвистических фаз», написанная доцентом кафедры «Экономика» Ровшаном Акберовым и доцентом кафедры «Международная экономика» Эмином Гарибли, а также работа заместителя директора Международной школы экономики, доцента кафедры «Международня экономика» (английский) UNEC Инары Рзаевой в рамках программы продовольственной безопасности ФАО ООН мониторинг результатов и для представления отчета развитие нечеткой конгнитивной модели изданы в журналах Procedia Computer Science (ISSN 1877-0509 онлайн, 120 (2017), фактор влияния (CiteSCore):1.01), которые входят в информационную базу Scopus.

Исследовательские работы ученых UNEC в то же время включены в базу Web of Science компании Clarivate Analitics.

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