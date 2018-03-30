Исследовательские работы ученых UNEC в глобальных научных базах (ФОТО)

30 марта 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исследовательские работы ученых UNEC включены в крупнейшие в мире библиографические и реферативные базы данных Scopus и Web of Science, сообщает вуз в пятницу.

Исследовательская работа «Анализ социально-экономического развития посредством интуитивно-лингвистических фаз», написанная доцентом кафедры «Экономика» Ровшаном Акберовым и доцентом кафедры «Международная экономика» Эмином Гарибли, а также работа заместителя директора Международной школы экономики, доцента кафедры «Международня экономика» (английский) UNEC Инары Рзаевой в рамках программы продовольственной безопасности ФАО ООН мониторинг результатов и для представления отчета развитие нечеткой конгнитивной модели изданы в журналах Procedia Computer Science (ISSN 1877-0509 онлайн, 120 (2017), фактор влияния (CiteSCore):1.01), которые входят в информационную базу Scopus.

Исследовательские работы ученых UNEC в то же время включены в базу Web of Science компании Clarivate Analitics.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью в UNEC
Общество 15:04
UNEC совместно с Зигенским университетом дает старт весенней школе – "Предпринимательство и МСП: Основы бизнеса" (ФОТО)
Общество 29 марта 11:51
Студенты UNEC преподнесли жителям Джоджуг Марджанлы необычные подарки на Новруз (ФОТО)
Общество 19 марта 15:32
Празднование Новруза в UNEC - соревнование преподавателей и студентов
Общество 16 марта 15:12
Новрузовские лекции в UNEC: Необходимо привлечь предпринимателей к обсуждению новых стандартов в образовании (ФОТО)
Общество 15 марта 18:40
UNEC обновил прогноз цен на нефть Azeri Light
Энергетика 13 марта 15:56
Миссия студентов UNEC – формирование международного имиджа столицы (ФОТО)
Общество 13 марта 10:16
Представители образования Беларуси: UNEC создал новую экономическую модель образования (ФОТО)
Общество 12 марта 16:40
Thomson Reuters: UNEC успешно интегрируется в мировое научное пространство
Общество 12 марта 11:54
Конференция в UNEC: "Роль малого и среднего предпринимательства в устойчивом развитии национальной экономики" (ФОТО
Общество 2 марта 15:20
Обсуждение на “ISE Economic Talks” UNEC: "Криптовалюты: глобальные призывы и Азербайджан" (ФОТО)
Общество 1 марта 13:22
Совет общественного контроля: Анализы показывают, что UNEC уверенно шагает к своей цели (ФОТО)
Общество 28 февраля 14:39
Тренинги в UNEC: Основные тренды современного налогового администрирования (ФОТО)
Общество 28 февраля 10:39
Спектакль в исполнении студентов UNEC: "26 лет без Ходжалы" (ФОТО)
Общество 23 февраля 14:58
AccessBank провёл "открытый урок" в UNEC (ФОТО)
Общество 21 февраля 19:48
UNEC в числе 250 ведущих университетов мира (ФОТО)
Общество 21 февраля 16:36
Проект для абитуриентов – "Студент на один день"
Общество 21 февраля 13:43
В одном из вузов Азербайджана начинается конкурс бизнес-идей
Общество 20 февраля 10:13