Афлатун Амашов: В Азербайджане не было журналиста по имени Рагим Намазов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не было журналиста по имени Рагим Намазов, это имя неизвестно медийной общественности страны.

Об этом председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов сказал в пятницу, комментируя информацию о том, что якобы во Франции застрелено лицо по имени Рагим Намазов, который известен как Рагим Шекинский, и якобы он был журналистом.

«В распространенной информации, а также на французском телеканале вопрос поставлен так, что был застрелен именно азербайджанский журналист. Как председатель Совета печати и человек, долгое время проработавший в сфере медиа, заявляю, что журналиста по имени Рагим Намазов не было. Это имя не создает у медийной общественности страны никакого представления. Есть десятки лиц, которые различными путями получили журналистское удостоверение с целью получения убежища за рубежом. Видимо, Рагим Намазов один из них. Поэтому могу сказать, что вооруженное нападение на этого человека во Франции не может быть связано с журналистской деятельностью. Если вопрос будет расследован в другой плоскости, то можно прийти к более объективному результату. Прошу учесть это представителей СМИ, в частности информационных интернет-ресурсов», - сказал Амашов.

Отметим, что инцидент произошел сегодня около 09:00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль, из которого было сделано восемь выстрелов.

"Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась", — сообщает телеканал France3 со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.

Сообщается, что Рагим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.