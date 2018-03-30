Афлатун Амашов: В Азербайджане не было журналиста по имени Рагим Намазов (версия 2)

30 марта 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не было журналиста по имени Рагим Намазов, это имя неизвестно медийной общественности страны.

Об этом председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов сказал в пятницу, комментируя информацию о том, что якобы во Франции застрелено лицо по имени Рагим Намазов, который известен как Рагим Шекинский, и якобы он был журналистом.

«В распространенной информации, а также на французском телеканале вопрос поставлен так, что был застрелен именно азербайджанский журналист. Как председатель Совета печати и человек, долгое время проработавший в сфере медиа, заявляю, что журналиста по имени Рагим Намазов не было. Это имя не создает у медийной общественности страны никакого представления. Есть десятки лиц, которые различными путями получили журналистское удостоверение с целью получения убежища за рубежом. Видимо, Рагим Намазов один из них. Поэтому могу сказать, что вооруженное нападение на этого человека во Франции не может быть связано с журналистской деятельностью. Если вопрос будет расследован в другой плоскости, то можно прийти к более объективному результату. Прошу учесть это представителей СМИ, в частности информационных интернет-ресурсов», - сказал Амашов.

Отметим, что инцидент произошел сегодня около 09:00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова, в которой ехала также его жена, поравнялся другой автомобиль, из которого было сделано восемь выстрелов.

"Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась", — сообщает телеканал France3 со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.

Сообщается, что Рагим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Афлатун Амашов: Журналиста по имени Рагим Намазов не было
Общество 17:29
В Азербайджане в связи с президентскими выборами проводится мониторинг СМИ
Политика 19 марта 17:16
В Баку отметили 15-летний юбилей Совета печати Азербайджана (ФОТО)
Политика 14 марта 20:40
Обнародована программа VII съезда журналистов Азербайджана
Общество 9 марта 00:39
В Баку пройдет VII съезд азербайджанских журналистов (ФОТО)
Общество 5 февраля 15:58
Депутат предложил пересмотреть правовой статус Совета прессы Азербайджана
Общество 1 февраля 15:36
В Азербайджане предложено создать институт медиа-омбудсмена
Общество 22 ноября 2017 19:06
Азербайджанские СМИ не должны героизировать преступников - Совет печати (ФОТО)
Политика 8 ноября 2017 16:50
Представители медиа почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Политика 22 июля 2017 13:18
В Баку состоялась презентация книг «Их лишили Родины» и «Кровавая память истории» (ФОТО)
Общество 8 июля 2017 16:52
В Баку прошла конференция «Состояние и тенденции дальнейшего развития журналистских профсоюзов в Азербайджане» (ФОТО)
Общество 30 июня 2017 12:31
Грузия никогда не позволит со своей территории вести пропаганду против Азербайджана - депутат
Политика 3 июня 2017 07:11
В Азербайджане интернет ресурсы тоже несут ответственность, предусмотренную для печатных средств массовой информации - депутат
Общество 26 мая 2017 09:19
В России нарушается свобода объединения граждан - Афлатун Амашов
Политика 18 мая 2017 20:21
Азербайджанское государство всегда поддерживало прессу - Совет печати
Общество 17 февраля 2017 16:38
В Азербайджане в прошлом году в «черный список» внесены 10 СМИ - Совет печати
Общество 13 февраля 2017 16:40
Экстрадиция Лапшина в Азербайджан - хороший урок для желающих пойти аналогичным путем - депутат
Политика 8 февраля 2017 15:54
В Баку презентован документальный фильм «История одной пресс-конференции» (ФОТО)
Политика 19 января 2017 16:43