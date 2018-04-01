На 1455 избирательных участках в Азербайджане установлены пандусы

1 апреля 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 1455 избирательных участках в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, установлены пандусы.

Об этом Trend сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Пандусы установлены с целью обеспечения условий для голосования избирателям с физическими недостатками.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

В целом, для голосования избирателей будут действовать 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
На президентских выборах в Азербайджане будет действовать 5641 избирательный участок
Политика 17:08
Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается сегодня
Политика 22 марта 09:16
В Азербайджане начинается агитационная кампания в связи с президентскими выборами
Политика 19 марта 08:47
Нильза Сена назначена cпецкоординатором миссии ПА ОБСЕ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 13 марта 00:12
На президентские выборы в Азербайджане будет направлена миссия ОБСЕ БДИПЧ
Политика 3 марта 08:25
К президентской гонке в Азербайджане хотят подключиться еще 8 человек
Политика 15 февраля 13:24
Глава наблюдательной миссии ПА ОБСЕ прокомментировала озвученные от ее имени мысли, опубликованные в оппозиционном СМИ
Политика 21 октября 2013 09:57
Конституционный суд объявил Ильхама Алиева Президентом Азербайджана (ФОТО)
Политика 19 октября 2013 09:25
Хорватский депутат Европарламента отмечает позитивные улучшения в ходе выборов в Азербайджане
Политика 14 октября 2013 17:21
На осенней сессии ПА ОБСЕ будут обсуждены противоречивые мнения наблюдателей структуры на президентских выборах в Азербайджане - вице-спикер
Политика 11 октября 2013 13:16
Победа Ильхама Алиева на президентских выборах была ожидаемой – посол
Политика 11 октября 2013 10:16
Около 93% граждан Азербайджана в Грузии проголосовало за Ильхама Алиева на президентских выборах
Политика 10 октября 2013 16:48
Выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с международными стандартами - британский депутат
Политика 10 октября 2013 15:31
Наблюдатель Европарламента от Италии отметил демократичность выборов в Азербайджане
Политика 10 октября 2013 15:09
Итальянские наблюдатели отмечают хорошую организацию выборного процесса в Азербайджане
Политика 10 октября 2013 15:01
Выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности - депутат Европарламента
Политика 10 октября 2013 14:12
Ильхам Алиев является лидером, вносящим большие изменения в жизнь Азербайджана - глава наблюдательной миссии парламента Пакистана
Политика 10 октября 2013 13:53
Наблюдатели стали свидетелями свободного волеизъявления граждан Азербайджана - COPPPAL
Политика 10 октября 2013 10:53