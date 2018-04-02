В Азербайджане избиратели со слабым зрением смогут проголосовать на президентских выборах

2 апреля 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля, каждый участок будет обеспечен трафаретной формой с использованием шрифта Брайля.

Как сказали независимому медиацентру «Выборы -2018» в отделе по связям с прессой и общественностью Центральной избирательной комиссии (ЦИК), граждане со слабым зрением, которые имеют право голоса, смогут отдать голос на выборах за того или иного кандидата.

Избиратели с ограниченными физическими возможностями на избирательных участках смогут воспользоваться переносными пандусами. В результате проведенных исследований было установлено, что на 1455 избирательных участках есть избиратели с ограниченными физическими возможностями, и на этих участках были созданы условия для беспрепятственного передвижения этих лиц и были установлены мобильные пандусы. Таким образом, на всех избирательных участках для таких избирателей созданы благоприятные условия.

В целом, согласно требованию Избирательного кодекса, избиратели, которые по состоянию здоровья не имеют возможности прийти на избирательный участок, с помощью переносных избирательных урн смогут проголосовать у себя дома. Пандусы создадут возможность для их интеграции в общество, для свободного голосования на избирательных участках наравне с другими избирателями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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