Завтра в Баку местами ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, к ночи местами ожидается дождь, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Утром слабый туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру ожидаются грозы, временами дождь, в горной местности снег, местами туман. Западный ветер днем местами временами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха 4-9, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.

Завтра во второй половине дня начиная с западных районов до 5 апреля в регионах Азербайджана установится нестабильная погода, местами грозы, временами дождь, в горах ожидается снег, в отдельных местах сильный, град, порывистый западный ветер. На некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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