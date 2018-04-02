Ограничивается движение на въезде в один из бакинских поселков

2 апреля 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с сегодняшней ночи ограничивается движение на въезде в поселок Локбатан с улицы 28 Мая (под железнодорожным мостом), говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник.

Ограничение вводится на непродолжительное время в связи с ремонтно-строительными работами.

Согласно информации, водители смогут попасть в поселок, воспользовавшись альтернативной улицей Наримана Нариманова.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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