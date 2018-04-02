Студенты на один день UNEC – учащиеся Мингячевирского лицея “İstək” (ФОТО)

2 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Учащиеся 11 класса лицея “İstək” в Мингячевире, обучающиеся по второй группе специальностей, приняли участие в проекте «Один день в UNEC», сообщает вуз в понедельник.

Учащимся была дана подробная информация о единственном крупном экономического профиля высшем учебном заведении Южного Кавказа UNEC, обучающем на четырех языках. Программы обмена и специальные стипендиальные программы UNEC, программы двойного диплома Лондонской школы экономики/Лондонского университета и университета Монпелье, а также Внутриуниверситетского двойного диплома (ВУДД) вызвали большой интерес у студентов на один день. Впервые испытав чувство присутствия в аудитории, учащиеся ознакомились с Электронной моделью университета. Им была представлена информация о деятельности библиотеки, отвечающей современным требованиям, которая будет действовать семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Также была представлена информация о созданных в университете Творческом центре, Radio UNEC и спортивном клубе с целью эффективного проведения студентами досуга.

Учащиеся, выразившие желание получить образование на английском языке, посетили уроки Международной школы экономики, встретились со студентами I курса. В связи с выбором специальности с учащимися была проведена консультация, организован инфотур в UNEC.

Студенты на один день, отметившие большую поддержку проекта «Один день в UNEC» в выборе ими университета, назвали проект невероятной возможностью для абитуриентов. Они подчеркнули желание воспользоваться созданными для студентов UNEC возможностями.

Желающие принять участие в проекте «Один день в UNEC» могут позвонить по телефонному номеру 497-58-63 или связаться с официальной страницей Фейсбука UNEC.

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Azernews Newspaper
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