Студенты БВШН будут работать в SOCAR Turkey

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) побывала делегация представителей руководства компании SOCAR Turkey, сообщает вуз во вторник.

Главной целью визита стала презентация Программы трудоустройства в компании выпускников инженерных факультетов и вузов, а также Программы стажировки для студентов высших учебных заведений. Презентацию на встрече со студентами вуза провели директор департамента SOCAR Turkey по работе с персоналом Динар Мамедова, заместитель заведующего административным отделом нефтеперерабатывающего завода STAR Rafineri Эльнур Мамедли, директор департамента по работе с персоналом компании PETKIM Бахруз Бабаев и другие представители менеджмента SOCAR Turkey.

Открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил благодарность генеральному директору компании SOCAR Turkey Energy A.Ş. Зауру Гахраманову, а также Динар Мамедовой и другим членам делегации за оказываемые Высшей школе доверие и внимание. Отметив, что в прошлом году около 30 выпускников вуза были приняты на работу на нефтеперерабатывающий завод STAR компании SOCAR Turkey, расположенный в Измире, ректор сказал, что будет рад, если эта инициатива станет ежегодной традицией.

Директор департамента SOCAR Turkey по работе с персоналом Динар Мамедова выступила с презентацией и продемонстрировала видеоматериалы, рассказывающие о деятельности и проектах компании. Затем она подробно проинформировала студентов о программе карьерного роста для молодых инженеров, реализуемой SOCAR Turkey Energy A.Ş. – Программе трудоустройства выпускников, имеющих инженерную специальность, а также о Программе производственной практики, которая предусматривает стажировку студентов инженерных факультетов и вузов в компании в течение двух месяцев. Она также рассказала о процессе отбора кандидатов, который состоит из двух этапов. На первом этапе подавшие заявки и свои резюме студенты пройдут различные тесты, в ходе которых будут проверяться их знание английского языка и предметов по специальности, а также уровень общей подготовки и личные качества. Кандидаты, успешно прошедшие первый тур, примут участие во втором этапе, когда с каждым из них будет проведено индивидуальное собеседование.

Заместитель заведующего административным отделом STAR Rafineri Эльнур Мамедли рассказал о достижениях и международных проектах SOCAR Turkey, в том числе о нефтеперерабатывающем заводе STAR Rafineri, его деятельности и современных технологиях, используемых в производственных процессах, а также о возможностях профессионального и карьерного роста, которые предоставляет SOCAR молодым сотрудникам.

Затем на встрече выступили выпускники БВШН Амаил Мамедова и Адиль Бабаев, окончившие в прошлом году вуз по специальности «Инженер-химик» и работающие сейчас инженерами на нефтеперерабатывающем заводе STAR Rafineri. Они поделились своим опытом и дали студентам несколько практических советов и рекомендаций.

В заключение были даны ответы на многочисленные вопросы студентов.

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