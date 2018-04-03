Управление образования Баку о новшествах в приеме первоклассников

БАКУ /Trend/ - В процессе регистрации электронных заявлений по приему детей в первый класс родителям предоставлена возможность посредством раздела «связь» направить официальное обращение, говорится во вторник в сообщении Управления образования Баку.

Если до сих пор родители могли получить ответ только на короткие вопросы в разделе «связь» сайта mektebeqebul.edu.az, то теперь данные обращения рассматриваются как официальные и в течение соответствующего времени на них дается ответ. Данное новшество было внедрено с целью предотвращения пустой траты времени родителями, устранения объективных задержек, которые могут возникнуть во время ответа на обращения, и более оперативного ответа на эти обращения.

Отметим, что прием учеников в первый класс лицеев и гимназий, а также общеобразовательных школ осуществляется путем регистрации электронных заявлений их родителей (законных представителей) на сайте mektebeqebul.edu.az. В процессе регистрации с 22 февраля по 15 сентября родители должны выбрать язык обучения и учителя.

Лица, которые по каким-либо причинам не смогли пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативный центр регистрации (www.baku.edu.gov.az/az/page/276).

Также с целью решения вопросов, которые возникли во время приема документов, в шести общеобразовательных учреждениях Баку действуют апелляционные комиссии (www.baku.edu.gov.az/az/page/277).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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