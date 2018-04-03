В марте в Азербайджане обезврежено более 1,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) разминировало в марте 4 410 908 квадратных метров (441,09 гектара) территории страны, сообщили во вторник Trend в агентстве.

За указанный период ANAMA были обнаружены и обезврежены 1541 неразорвавшийся боеприпас и одна противотанковая мина.

В операциях принимали участие 490 человек оперативного персонала, 136 человек административного персонала, шесть механических машин для разминирования и 40 собак-саперов.

До сих пор разминировано 518 051 689 квадратных метров (51 805,17 гектара) территории и обезврежены 794 151 мина и неразорвавшихся боеприпасов.

В марте операции по разминированию были проведены в Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Бейлаганском, Джабраильском, Геранбойском, Лянкяранском, Тертерском, Евлахском районах и Сумгайыте.

В марте в агенство из службы «102» министерства внутренних дел поступило 12 обращений, из Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана - 13. На основании обращений проверено 8 050 квадратных метров территории, найдены 1 329 неразорвавшихся боеприпасов и одна противотанковая мина и с целью обеспечения безопасности населения перевезены для обезвреживания на центральную территорию агентства по уничтожению опасных предметов и устройств.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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