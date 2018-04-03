Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

3 апреля 2018 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами временами ожидаются дожди, порывистый северо-западный ветер к вечеру стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных территориях возможен снег, местами сильный, град. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах и временами будет усиливаться.

Ночью 3-8, днем 10-15, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-6 градуса тепла.

Третьего апреля вечером и четвертого апреля временами усиливающийся северный ветер на Абшеронском полуострове вызовет дискомфорт у некоторых метеозависимых людей, однако 5-6 апреля нормальны суточный ход метеорологических факторов будет благоприятен для большинства населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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