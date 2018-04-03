За 15 лет в Азербайджане посадили 100 миллионов деревьев (версия 2)

3 апреля 2018 14:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - За 15 лет в Азербайджане было высажено 100 миллионов деревьев. Об этом во вторник на семинаре "Зеленое развитие" сообщил представитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Амиль Сефиев.

По словам представителя министерства, деревья, в том числе, были посажены на очищенных территориях. Площадь лесов в результате проделанной работы увеличилась с 11,4 до 11,8 процентов.

Отметим, что двухдневный семинар организован Всемирным банком и Корейским трастовым фондом зеленого развития совместно с правительством Азербайджана.

Главной целью мероприятия является анализ различных вопросов в области "зеленого развития" в Азербайджане, привлечение заинтересованных сторон к данному процессу.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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