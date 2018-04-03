Пострадавшие во время пожара в бакинском санатории доставлены в больницу

3 апреля 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром, который произошел в санатории "Гилавар" в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, пять человек были доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

Об этом во вторник сказал Trend завотделением Азер Магсудов.

По его словам, среди доставленных в отделение - двое малолетних детей.

"Состояние детей хорошее, отравления нет, просто испуг. Здоровью трех остальных поступивших ничто не угрожает. Пациентам в настоящее время оказывается медицинская помощь. Пока у нас пять человек", - сказал завотделением.

Напомним, что в санатории "Гилавар", где проживали вынужденные переселенцы, произошел пожар.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, на территории санатория "Гилавар" в поселке Пиршаги Сабунчинского района сгорели горючие конструкции в двух комнатах площадью 42 квадратных метра и выход на первом этаже трехэтажного корпуса, горючие конструкции во вспомогательном строении, примыкающем к зданию санатория, площадью 18 квадратных метров и предметы домашнего обихода, находившиеся в подвале площадью 18 квадратных метров. Во время пожара из задымленных комнат верхних этажей здания силами МЧС были эвакуированы 55 человек.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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