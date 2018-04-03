В Азербайджане поставлен вопрос об эффективности организации собеседований при приеме на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Пятьдесят процентов кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсе по приему на госслужбу, не приняли участия в конкурсе.

Об этом во вторник сказал заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Бахрам Халилов.

Представляя статистику по этапу собеседования, Халилов сказал, что было объявлено собеседование по 1315 должностям.

На собеседование, проведенное 11 января, было зарегистрировано 1700 заявок, 306 собеседований прошли успешно, 540 собеседований - нет. В общей сложности из 376 вакантных должностей 272 кандидата смогли занять 173 должности, на остальные 203 должности не нашлось подходящих кандидатов.

На собеседование, объявленное 26 января, было зарегистрировано 180 заявок. Из 58 вакантных должностей 15 кандидатов смогли занять 15 должностей, на остальные 43 вакантные должности на нашлось подходящих кандидатов.

Согласно статистике, 50 процентов кандидатов, подавших заявку на участие в конкурсах по приему на госслужбу, не участвовали в конкурсе. Таким образом, 483 кандидата отказались от участия в собеседовании, 412 кандидатов без уважительной причины не участвовали в собеседовании.

Исходя из этого, Халилов поставил на обсуждение Совета предложения о внесении изменений в законодательство с целью эффективной организации собеседований при приеме на госслужбу и занятия административных должностей.

После ознакомления членов Совета с этим предложениями были запланированы обсуждения по этому вопросу на следующем заседании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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