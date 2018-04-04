Начальник отдела дорожной полиции Азербайджана получил новое назначение

4 апреля 2018 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана Кямран Алиев занял новую должность.

Об этом в среду сообщил Trend сам Кямран Алиев.

Как сказал Алиев, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова он назначен начальником дорожно-патрульной службы (ДПС).

Алиев сказал, что приказом министра сотрудник Управления дорожной полиции Баку, майор Руфат Гулиев назначен новым начальником отдела по связям с общественностью Главного управления.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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