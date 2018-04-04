ЗАО “AzerGold” оказало поддержку модернизации библиотеки в сельской школе Човдара (ФОТО)

4 апреля 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО “AzerGold” провело встречу с учителями и учениками расположенной в селе Човдар школы №70 Кельбаджарского района, сообщает в среду компания.

В ходе встречи, организованной Комитетом корпоративной социальной ответственности компании, школьной библиотеке были подарены компьютеры, бесперебойный интернет и другие школьные принадлежности. Цель социального мероприятия в школе, где обучаются до 50 школьников, в том числе дети с физическими недостатками, заключается в создании для детей, живущих в отдаленных точках страны равных возможностей в получении дополнительного образования и индивидуальном развитии.

Отметим, что со стороны Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold” до этого были сформированы проектные и инициативные идеи социальных нужд местного населения в селах Човдар и Гушчу. Охватывающая четыре основных направления, в том числе работу с местным населением и общинами, защиту окружающей среды, поддержку гендерного баланса и формирование благоприятных условий труда политика социальной ответственности является одним из приоритетных направлений деятельности ЗАО “AzerGold”.

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