Фонд Гейдара Алиева подарил Азербайджанскому музею ковра Карабахский ковер XVII века "Хатаи" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском музее ковра прошла торжественная церемония передачи Фондом Гейдара Алиева уникального Карабахского ковра XVII века "Хатаи", который был приобретен за рубежом, сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, глава Секретариата Первого вице-президента Алтай Гасанов, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, министр по налогам Микаил Джаббаров, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, видные общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции, представители дипломатических миссий.

На открытии вечера директор музея Ширин Меликова от имени коллектива выразила благодарность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«Армяне пытаются во всем мире выдавать Карабахские ковры за свои, но данный ковер XVII века "Хатаи", его орнаменты и композиция, в очередной раз, показывают вековые традиции азербайджанского ковроткачества и народно-прикладного искусства. Ковры таких типов, как «Əjdahalı» (Дракон), также ткались только в Азербайджане – Карабахе и Ширване. Композиции «Əjdahalı» имеют древние традиции в тюркском мире. Образы драконов широко распространены в народных легендах и сказках. На таких коврах отражены орнаменты, дух и дворцовая изысканность времен Шаха Исмаила Хатаи и правления династии Сефевидов. Ковер XVII века "Хатаи" имеет особое место в истории азербайджанского национального ковроткачества. Такого типа ковры были созданы в Карабахе и посредством Великого шелкового пути оказывались в зарубежных странах, музеях и частных коллекциях. К сожалению, таких ковров в республике не осталось, но благодаря Фонду Гейдара Алиева удалось вернуть историческую ценность в Азербайджан, тем самым внесен огромный вклад в национальную культуру», - отметила Ширин Меликова.

Этот ковёр стал вторым подарком, преподнесенным Фондом Гейдара Алиева Азербайджанскому музею ковра к его 50-летию. В 2017 году музею была передана художественная вышивка редчайшей композиции, относящейся к искусству ковроткачества Ширвана XVIII века. Знаменательным фактором является то, что ковер XVII века "Хатаи" был подарен музею во вторую годовщину славных апрельских боев 2016 года, в день освобождения села Джоджуг Марджанлы от армянских оккупантов, добавила Ширин Меликова.

В своем выступлении министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул высокую значимость события для культурной жизни страны и славной истории национального ковроткачества, которое произошло благодаря Фонду Гейдара Алиева. Министр выразил искреннюю признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«Ковер является неотъемлемой частью азербайджанской культуры и государством уделяется большое внимание и забота о сохранении и развитии национального коврового искусства. Национальное ковровое искусство, отличающееся своими высокими художественными и техническими достоинствами, разнообразием выделки, уже давно и прочно заняло свое место в развитии мирового ковроткачества, а это означает, насколько крупный вклад привнес азербайджанский народ в сокровищницу мировой культуры. Ковровое искусство Азербайджана включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и это является нашей гордостью», - отметил Абульфас Гараев.

Рассказывая о деятельности Азербайджанского музея ковра, где собраны уникальные образцы прикладного искусства, министр отметил, что музей вызывает большой интерес у многочисленных гостей города, которые в ходе своего визита непременно посещают музей.

Передача в дар музею Карабахского ковра XVII века "Хатаи" прошла в рамках презентации проекта «Бакинские ковры. Новые композиции», во время которой была презентована одноименная книга и гостям представлена экспозиция новых ковров, созданных по орнаментам древних изделий народно-прикладного искусства ковроткачества. Проект реализован Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева (RİİB), Министерством культуры и туризма Азербайджана, Азербайджанским музеем ковра и Центром культуры Зиря и эко-парка.

(Автор: Вугар Иманов)

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