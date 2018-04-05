Двое ученых удостоены "Золотой медали имени Низами Гянджеви"

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся в четверг заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) были обнародованы результаты конкурса на получение «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики», говорится в сообщении академии.

В своем выступлении президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что представления на ученых, кандидатуры которых были выдвинуты для участия в конкурсе, и соответствующие документы были направлены в экспертную комиссию. После выбора кандидатов на получение золотой медали соответствующие отзывы были представлены в Президиум.



По результатам конкурса «Золотой медали имени Низами Гянджеви» были удостоены академик Хошбахт Юсифзаде – за разработку научной концепции в области обнаружения и эксплуатации нефтяных и газоконденсатных месторождений и действительный член Российской академии наук Роальд Сагдеев – за разработку научной концепции в сфере теории нелинейной плазмы, управляемого термоядерного синтеза и космической физики.



Президиум принял постановление о награждении этих ученых медалью и вручении каждому денежной премии в размере 10 тысяч манатов.

Кроме того, на заседании стали известны имена ученых, удостоенных именных премий НАНА, которые носят имена выдающихся ученых, и принято постановление о награждении шести ученых.



За цикл научно-исследовательских работ в области сложных полупроводников и полупроводников, имеющих различное кристаллическое строение, в температурном интервале 77-300К и сильном электрическом поле академик Бахадур Тагиев был удостоен премии НАНА имени Насреддина Туси, за важные научные достижения, полученные в ходе многолетних исследований в сфере биоразнообразия, а также за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров член-корреспондент НАНА Зейнал Акперов – премии НАНА имени Гасан-бека Зардаби, за выдающиеся заслуги в искусстве Азербайджана народный художник Таир Салахов – премии НАНА имени академика Узеира Гаджибейли, за фундаментальные исследования в области нековалентных связей и роли «спайдер-эффекта» в реакциях органического синтеза и дизайне молекул академик Абель Магеррамов – премии НАНА имени академика Юсифа Мамедалиева, за важный вклад в развитие фундаментальных исследований в области грязевого вулканизма в Азербайджане доктор геолого-минералогических наук Адиль Алиев – премии НАНА имени академика Мусы Алиева, за заслуги в сфере исследования и пропаганды истории Азербайджана древнего периода академик Наиля Велиханлы – премии НАНА имени Аббасгулу ага Бакиханова.



Отметим, что каждому победителю будет вручена денежная премия в размере пяти тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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