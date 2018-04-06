Образцы, взятые из Баиловской опозневой зоны, будут отправлены в лабораторию для анализа - министерство

6 апреля 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов приступило к отбору образцов породы с целью изучения причин оползня на Баиловском склоне, поблизости от Телебашни. Об этом в пятницу сообщил Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По словам начальника отряда, в настоящее время для проведения более точных исследований оползневой зоны на Баиловском склоне ведутся буровые работы.

Гасанов отметил, что в разных частях оползневой зоны будут пробурены несколько скважин различной глубины и оттуда будут взяты образцы породы.

"Для проведения исследований недостаточно взятие образцов из одной скважины. Поэтому на территории будет пробурено несколько скважин. Необходимо сопоставить взятые из скважин образцы породы. После того, как образцы породы будут проанализированы в лаборатории, можно будет понять причины оползня и озвучить итоговое мнение относительно его геологического строения", - сказал Гасанов.

Начальник отряда отметил, что взятые из скважин образцы породы в ближайшие дни будут отправлены в лабораторию с целью анализа.

Гасанов добавил, что в результате исследований будут получены более точные данные о причине оползня, динамике процесса.

"На основе этих данных будет подготовлен геологический отчет. Вероятно, на основе этого отчета соответствующими государственными структурами будут приняты меры для недопущения в будущем активации оползневого процесса", - сказал начальник отряда.

Гасанов отметил, что, несмотря на сохранение напряженности в настоящее время на территории близ Телебашни, не наблюдается активизации в динамике оползневого процесса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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