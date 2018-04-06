В БВШН вручены дипломы выпускникам Школы управления проектами (ФОТО)

6 апреля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония вручения дипломов выпускникам групп «Stream 16» и «Stream 17» Школы управления проектами (School of Project Management – SPM) – совместной инициативы, которая реализуется БВШН, BP и партнерами компании по совместным проектам, а также британской компанией TwentyEighty Strategy Execution (Stratex), сообщает вуз в пятницу.

Сертификаты Университета Джорджа Вашингтона (США) о присвоении степени магистров были вручены успешно завершившим учебу в SPM 52 специалистам из 24 компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, PASHA Holding, PASHA Insurance, ПО «Азнефть», SOCAR AQŞ, SOCAR Upstream, министерства труда и социальной защиты населения, Операционной компании Baku City Circuit, Текстильного парка GILAN, Azerconnect, Atlantic Waste Solutions и AzInTelekom.

В церемонии, которая состоялась в кампусе Высшей школы, приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов, региональный вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и другие официальные лица.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил выпускников Школы управления проектами. Он пожелал им успешного и эффективного использования в работе полученных знаний в области управления проектами.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов назвал SPM самым успешным проектом по повышению квалификации местных специалистов и поблагодарил руководство Высшей школы за реализацию проекта на высоком уровне. Отметив, что Государственная нефтяная компания постоянно содействует обучению и профессиональному развитию персонала, он сообщил, что 21 сотрудник компании и ее предприятий являются студентами Школы управления проектами.

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и менеджер по развитию бизнеса компании TwentyEighty Strategy Execution Эд Хьюз, принимающий активное участие в деятельности SPM, также поздравили выпускников Школы управления проектами.

На церемонии выступил выпускник SPM, заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Метин Керимли. "Программа обучения управлению проектами вносит значительный вклад в повышение уровня профессиональной подготовки местных специалистов, и я горжусь тем, что являюсь выпускником этой Школы", - сказал он.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR Халик Мамедов, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли и менеджер по развитию бизнеса компании Stratex Эд Хьюз вручили выпускникам Школы управления проектами сертификаты Университета Джорджа Вашингтона о присвоении степени магистров и подарки.

После окончания торжественной части участники церемонии – гости и выпускники SPM – смогли пообщаться в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и сделать фотографии на память.

За последний год заметно вырос интерес к Школе управления проектами со стороны государственных организаций и частных компаний, которые направляют на учебу в SPM своих лучших и наиболее перспективных специалистов. Обучение в Школе ведется по семи модулям на основе образовательных программ магистратуры Университета Джорджа Вашингтона, в которые входят, среди других, такие учебные курсы, как «Управление проектами», «Руководство проектами (лидерство) и коммуникации», «Управление рисками», «Составление графика работ и контроль затрат», «Качество для менеджеров проектов» и «Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта».

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