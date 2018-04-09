Подготовительные работы к Формуле 1 продолжатся до последней недели гонок – Нигяр Арпадараи

БАКУ /Trend/ - Подготовительные работы к Гран При Азербайджана Формула 1 продолжатся до последней недели гонок. Об этом сказала директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Операционного комитета Baku City Circuit (ВСС) Нигяр Арпадараи.

По словам директора, подготовительные работы ведутся по графику, поэтапно: «Трибуны уже готовы. В настоящее время устанавливаются сооружения для развлечений на территории бульвара. Последние работы будут осуществлены именно во время гонок, после того, как будут закрыты дороги».

Арпадараи добавила, что продажа билетов идет очень хорошо: «На трибуны практически билетов не осталось».

Директор также добавила, что развлекательная программа этих гонок очень богата, и в ней будут участвовать шесть мировых звезд.

Напомним, что 27-29 апреля 2018 года в Баку состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.