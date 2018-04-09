Оглашен график работы общественного транспорта в период Гран При Азербайджана Формулы 1

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, обслуживающего зрителей 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 и жителей города, составлен специальный План управления общественным транспортом.

В соответствии с данным планом, на период гоночного уик-энда для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, то есть 20 часов в день.

Зрителям, которые воспользовались автобусом № 65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 65: ул. А. Джавада – пр. Азербайджана - площадь Физули – ул. З.Ахмедбекова - Тбилисский проспект – ул. 20 Января – ул. А. Магеррамова – ул. Мир-Джалала.

Пассажирам автобуса №5, рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами, а затем проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 5: Станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 мая (ул. С. Аскерова) - станция метро 28 мая (ул. Д. Джаббарлы) – ул. 28 мая (парк С. Вургуна) - пр.Азадлыг – ул. Низами – ул. Р.Бехбудова - Станция метро Н. Нариманова. Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом № 53, должны будут сойти на остановке у Дворца ручных игр, и проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 53: поселок Баилово (20-й участок) – Дворец водных видов спорта – Площадь Национального Флага - Дворец ручных игр.

Кроме того, зрители могут приехать на гонку, воспользовавшись метро, и в зависимости от расположения трибуны выйти на станциях 28 мая и Ичеришехер. В связи с ремонтными работами станция Сахиль не будет функционировать.

Следует отметить, что жители Баку и зрители Гран При Азербайджана смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.

Территория Национального Приморского парка (Бакинский бульвар – от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона Формулы 1 будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 25 апреля. Ограничения будут сняты во вторник, 1 мая.

При этом доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех на протяжении всего периода проведения мероприятия.

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