Оглашен график работы общественного транспорта в период Гран При Азербайджана Формулы 1

9 апреля 2018 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, обслуживающего зрителей 2018 Гран При Азербайджана Формулы 1 и жителей города, составлен специальный План управления общественным транспортом.

В соответствии с данным планом, на период гоночного уик-энда для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, то есть 20 часов в день.

Зрителям, которые воспользовались автобусом № 65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 65: ул. А. Джавада – пр. Азербайджана - площадь Физули – ул. З.Ахмедбекова - Тбилисский проспект – ул. 20 Января – ул. А. Магеррамова – ул. Мир-Джалала.

Пассажирам автобуса №5, рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами, а затем проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 5: Станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 мая (ул. С. Аскерова) - станция метро 28 мая (ул. Д. Джаббарлы) – ул. 28 мая (парк С. Вургуна) - пр.Азадлыг – ул. Низами – ул. Р.Бехбудова - Станция метро Н. Нариманова. Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом № 53, должны будут сойти на остановке у Дворца ручных игр, и проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 53: поселок Баилово (20-й участок) – Дворец водных видов спорта – Площадь Национального Флага - Дворец ручных игр.

Кроме того, зрители могут приехать на гонку, воспользовавшись метро, и в зависимости от расположения трибуны выйти на станциях 28 мая и Ичеришехер. В связи с ремонтными работами станция Сахиль не будет функционировать.

Следует отметить, что жители Баку и зрители Гран При Азербайджана смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, а также на следующих перекрестках - улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.

Территория Национального Приморского парка (Бакинский бульвар – от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона Формулы 1 будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 25 апреля. Ограничения будут сняты во вторник, 1 мая.

При этом доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех на протяжении всего периода проведения мероприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Обнародован план организации дорожного движения в Баку в связи с Гран При Азербайджана Формулы 1
Общество 12:24
В связи с подготовкой к Гран-при Формулы 1 ограничивается движение транспорта на ряде улиц Баку
Общество 6 апреля 15:52
Стартовал обмен ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Общество 5 апреля 06:48
На некоторых улицах Баку будет частично или полностью ограничено движение транспорта
Общество 23 марта 16:57
Формула 1: Гран-при Азербайджана - футуристический триллер на века
Общество 5 марта 16:25
Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы 1" завершена на 70% - министр
Общество 5 марта 12:56
Стал известен победитель Ширванского тура соревнований на гоночных симуляторах Формулы 1 (ФОТО)
Общество 24 февраля 12:44
Интерес к гонкам Формулы 1 в Азербайджане еще больше вырос - Baku City Circuit
Общество 24 января 16:41
“Pirelli” подтвердила выбор шин на Гран при Азербайджана
Общество 11 января 23:52
В Баку началась установка барьеров безопасности Формулы 1
Общество 19 декабря 2017 18:23
Обгон Риккьярдо в Баку стал лучшим в 2017 году (ВИДЕО)
Другие страны 10 декабря 2017 02:38
Азербайджанское Гран-при является одним из моих самых любимых этапов - победитель Формулы 1
Общество 1 декабря 2017 06:00
Боттас выиграл заключительный этап "Формулы-1"
В мире 26 ноября 2017 21:44
Победитель 2017 Гран-при Азербайджана Формулы 1 посетит Баку
Общество 23 ноября 2017 16:02
Феттель выиграл Гран-при Бразилии
Другие страны 12 ноября 2017 21:53
На предстоящую Формулу 1 в Баку в продажу поступят 30 тыс. билетов
Общество 6 ноября 2017 15:25
Нигяр Арпадараи: Расходы на Формулу 1 сокращаются, а доходы растут
Общество 6 ноября 2017 12:49
Стартовала продажа билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1
Общество 6 ноября 2017 12:37