Завтра в Баку солнечно, до 19 градусов тепла

9 апреля 2018 13:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм ртутного столба до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 6-11, днем 18-23, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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