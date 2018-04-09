Спектакль в UNEC, посвященный шехидам апрельских боев: "Прерванные судьбы" (ФОТО)

9 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялся спектакль "Прерванные судьбы", сообщает вуз в понедельник.

Сценическое произведение, поставленное членами Творческого центра UNEC, посвящено памяти выпускника Азербайджанской государственной художественной академии Самира Качаева, ставшего шехидом апрельских боев. Спектакль подготовлен по пьесе Ефима Абрамова и Лейлы Беим “Мечтающие мальчики".

Родители выпускников UNEC Турала Дадашова и Махира Мирзоева, ставших шехидами апрельских боев, смотрели спектакль вместе с преподавателями и студентами университета.

Сценическое произведение, мастерски исполненное студентами, участники встретили бурными аплодисментами.

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Azernews Newspaper
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